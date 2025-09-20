A Justiça decretou na manhã de hoje a prisão do motorista Willians da Silva Marques, 36, dono da casa do Jardim Imperador, em Praia Grande, na Baixada Santista, utilizada por um quadrilha envolvida no assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes.

Segundo o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), Marques e está foragido e a prisão foi pedida porque ele se recusou em revelar para quem havia alugado a residência. Além disso, ele teria prometido se apresentar à Polícia Civil e não o fez.