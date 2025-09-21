O delegado da Polícia Civil e secretário de Administração de Praia Grande, na Baixada Santista, Ruy Ferraz Fontes, 64, apurou irregularidades em processos licitatórios com a prefeitura local e planejava preparar um documento para apresentar ao TCE (Tribunal de Contas do Estado).

Ferraz foi assassinado a tiros de fuzil no último dia 16. O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) identificou sete suspeitos de envolvimento no crime. Todos tiveram a prisão temporária decretada. Três estão presos e quatro continuam foragidos.