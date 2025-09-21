O motorista Willian Silva Marques, 36, dono de uma casa em Praia Grande, na Baixada Santista, alugada para os assassinos do delegado Ruy Ferraz Fontes, se apresentou na madrugada de hoje no DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) e ficou em silêncio. Ele passou por audiência de custódia neste domingo e amanhã deve ser ouvido novamente. Marques é o quarto preso investigado por envolvimento na morte do delegado e estava com prisão temporária de 30 dias decretada pela Justiça. Segundo a polícia civil, ele estava acompanhado de um advogado, não entregou o telefone celular e vai continuar preso porque não revelou para quem alugou o imóvel.