A segunda casa usada pelos assassinos do delegado Ruy Ferraz Fontes, morto a tiros no último dia 16 em Praia Grande, foi alugada no município vizinho de Mongaguá, na Baixada Santista, por Flávio Henrique Ferreira de Souza, 24, tido como integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital).

O locatário é o mesmo que deixou impressões digitais no Jeep Renegade furtado para ser usado durante a fuga dos atiradores. Ele e outras sete pessoas acusadas de envolvimento no crime tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça. Quatro - um deles Flávio - estão foragidos. Outros quatro já foram presos.