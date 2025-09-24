A Justiça decidiu levar a júri popular os três PMs acusados de participar diretamente do assassinato de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, o delator do PCC (Primeiro comando da Capital), morto a tiros de fuzil em 8 de novembro do ano passado no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Os réus são o soldado Ruan Silva Rodrigues, 32, o cabo Dênis Antônio Martins, 40, e o tenente Fernando Genauro da Silva, 33. Eles estão presos preventivamente no presídio Militar Romão Gomes e são acusados de homicídio doloso e organização criminosa.