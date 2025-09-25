A Polícia Civil identificou o oitavo suspeito de envolvimento no assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes, morto a tiros de fuzil no último dia 16 na Praia Grande, Baixada Santista. O nome dele é Umberto Alberto Gomes, 39, condenado por roubos.

Ele foi identificado porque deixou impressões digitais em uma segunda casa alugada pelos assassinos no município de Mongaguá, no litoral sul de SP. Gomes teve a prisão temporária de 30 dias decretada pela Justiça e está foragido. Ele tem condenações por roubo.