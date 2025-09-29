O subsecretário de Gestão e Tecnologia da Prefeitura de Praia Grande, na Baixada Santista, Sandro Rogério Pardini, 60, foi um dos alvos de mandados de busca e apreensão relacionados ao assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes cumpridos hoje na Baixa Santista. Ele nega participação na morte do ex-colega.

Fontes era secretário da Administração da Prefeitura de Praia Grande e foi morto a tiros de fuzil no município no último dia 15. Até agora o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) identificou oito suspeitos de envolvimento no crime. Quatro estão presos.