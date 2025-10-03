Três policiais civis de Piraju (SP), um deles ex-vereador da cidade, foram condenados pela Justiça sob a acusação de fornecer drogas para traficantes do Complexo da Maré e do Morro de São Carlos, no Rio de Janeiro. As penas variam de 27 anos a 59 anos de prisão em regime fechado.

O investigador Alex Sandro dos Santos recebeu uma pena de 59 anos e 10 meses. O carcereiro Paulo Rogério Cardoso, ex-vereador de Piraju pelo PL (Partido Liberal) foi condenado a 58 anos e 11 meses e o agente policial Sérgio Camilo da Silva, a 27 anos e nove meses.