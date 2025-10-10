A Polícia Civil de São Paulo investiga se um processo de licitação para ampliação do sistema de videomonitoramento e Wi-Fi em Praia Grande, no valor de R$ 24,8 milhões, pode ter motivado o assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes. Ele era secretário de Administração de Praia Grande e foi executado no município a tiros de fuzil, no dia 15 de setembro deste ano. Cinco pessoas suspeitas de envolvimento no crime foram presas, algumas delas acusadas de integrar o PCC (Primeiro Comando da Capital). Outras duas estão foragidas e um terceiro foi morto ao resistir à prisão no Paraná.