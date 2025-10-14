A Polícia Civil e o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) apuraram que os assassinos do delegado Ruy Ferraz Fontes, morto a tiros em Praia Grande no dia 15 de setembro deste ano, alugaram outras duas casas no litoral paulista usadas como logística para a prática do crime.

Com isso subiu para quatro o número de imóveis locados pelo bando. O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) havia informado sobre os aluguéis de uma residência no Jardim Imperador, em Praia Grande, e outra em Mongaguá, na Baixada Santista.