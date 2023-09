Juliana Dal Piva

O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, enviou um áudio para o advogado e ex-secretário de Comunicação Fábio Wajngarten no dia 13 de março deste ano informando que não sabia que Wajngarten estava aconselhando Bolsonaro no caso das joias. "Nem sabia que você estava no circuito. Aí eu falei: 'pô se não fosse o Fábio aí, nessa guerra toda aí, o negócio estaria muito mais enrolado", diz Cid. A defesa de Jair Bolsonaro informou que está fazendo uma ata notarial de toda a troca de mensagens entre Wajngarten e Cid para a posterior entrega do material aos investigadores da PF.