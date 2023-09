Ao comentar um tuíte sobre o fato as joias sauditas terem entrado de modo clandestino e, depois acabarem apreendidas na Receita Federal, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou que esse "foi o grande problema". O colar de diamantes e o Kit Rose Gold foram presenteados pelo governo saudita à Presidência da República do Brasil, em outubro de 2021. Depois, a comitiva do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, chegou com os itens no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O colar de diamantes ficou retido na Receita Federal. Já o Kit Rose Gold, com o relógio da marca Chopard, entrou clandestinamente em uma mochila de um assessor do ministro.