Integrantes do PL avaliam que a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro retomou um tom messiânico em seus discursos após o aprofundamento das investigações na PF (Polícia Federal) sobre ela e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tanto no caso das joias como na tentativa de um golpe de estado no Brasil. Ela tinha sido desaconselhada pela legenda a misturar política e religião em suas falas para evitar ser vista como extremista religiosa e ampliar sua imagem entre mulheres.