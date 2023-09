A PF (Polícia Federal) pediu a quebra de sigilo telemática do general Walter Braga Netto, ex-candidato a vice-presidente da chapa de Jair Bolsonaro (PL-RJ), para analisar mensagens e verificar se ele participou ativamente ou não de um esquema de corrupção dentro do gabinete de intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018. Braga Netto foi nomeado interventor à época, chefe do gabinete, e nesta terça-feira a PF deflagrou a operação Perfídia, que investiga suspeita de fraudes cometidas na compra de equipamentos durante a intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018. A Polícia Federal cumpre 16 mandados de busca e apreensão em quatro estados da federação. No Rio de Janeiro, foram cumpridos 10 mandados. A maioria deles em ex-assessores de Braga Netto.