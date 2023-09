O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), ainda está prestando depoimentos para a PF (Polícia Federal) depois que fez um acordo de colaboração premiada que foi homologado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) no último sábado. A coluna apurou com interlocutores que estão acompanhando os depoimentos que Cid ainda está fazendo esclarecimentos. O militar prestará declarações nos próximos dias para relatar todos os fatos que sabe já que, para validade do acordo, ele precisa admitir crimes e não pode omitir nenhum fato ou prova, além de relatar a participação de superiores hierárquicos.