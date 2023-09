Depoimentos inéditos de três atrizes, obtidos com exclusividade pelo UOL, reforçam o processo criminal de assédio sexual contra o ator e ex-diretor de humor da TV Globo Marcius Melhem no TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio). As atrizes Karina Dohme, Ellen Roche e Susana Pires foram intimadas pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) e os depoimentos ocorreram em setembro de 2021, após prestarem esclarecimentos no compliance da emissora. Esse processo, que apura a conduta da empresa em relação a casos de assédio, aguarda sentença na Justiça do Trabalho.