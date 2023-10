A cúpula do PL trata o potencial político da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro com tanta preocupação que atende a todos os pedidos da esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, demissões. Desde que assumiu a presidência do PL Mulher, em março, Michelle já solicitou o desligamento de ao menos três funcionários que trabalhavam na direção da legenda: duas mulheres e um homem. A coluna apurou que, publicamente, os dirigentes do PL elogiam a ex-primeira-dama, mas Michelle é considerada de difícil trato no cotidiano interno do partido. Nos relatos feitos à coluna, a presidente do PL Mulher gosta de atenção exclusiva em detrimento de outras áreas da legenda.



Michelle também prefere manter um grupo muito restrito para atendimento de suas demandas para evitar vazamentos de informação.