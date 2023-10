Após a revelação de que a presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, pediu a demissão de três funcionários da direção do partido, a ex-primeira-dama publicou uma nota pública nesta segunda-feira dizendo que em "uma nova liderança" as "mudanças" são "comuns" e citou que a coluna foi "induzida a erro" por "fonte podre". Em nota publicada em sua conta no Instagram, Michelle disse que "assim como ocorre normalmente em qualquer instituição (pública ou privada) quando da assunção de uma nova liderança, é comum que mudanças e adequações ocorram a fim de que haja o estabelecimento de uma harmoniosa atuação profissional em prol do alcance dos objetivos institucionais. São também designados profissionais de confiança da liderança, os quais passam a ser responsáveis pela gestão".