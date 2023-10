Interlocutores do presidente Lula relataram à coluna que, nos bastidores, a escolha do novo ministro do STF pode ficar para 2024. O nome do ministro Flávio Dino é atualmente o mais cotado para a vaga aberta a partir da aposentadoria da ministra Rosa Weber. Com isso, porém, Lula precisará escolher um novo ministro da Justiça e essa decisão está promovendo uma celeuma dentro do PT. O nome de Dino é bem avaliado pelos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes e é justamente essa aprovação que deu novo fôlego à nomeação de Dino. O ministro da Justiça ganha espaço na disputa pela vaga rivalizando com o advogado-geral da União, Jorge Messias.