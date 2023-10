A partir da operação "Última Milha", deflagrada pela PF (Polícia Federal), nesta sexta-feira (20), o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), entra na mira das investigações do inquérito das milícias digitais onde se apura a existência de uma organização criminosa criada para tentar dar um golpe de Estado no Brasil e fazer com que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanecesse ilegalmente no poder. A operação investiga o uso indevido de sistema de geolocalização de dispositivos móveis sem a devida autorização judicial por servidores da Abin. Na época, Ramagem era o diretor da agência.