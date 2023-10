No dia da prisão, Cid assumiu culpa pela fraude nos cartões de vacina No dia em que foi preso pela PF (Polícia Federal), o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL-RJ), assumiu a culpa pela produção dos cartões de vacinação fraudados. Duas pessoas que acompanharam Cid durante o dia 3 de maio, data da prisão na Operação Venire, relataram à coluna o momento em que ele contou sobre o episódio. Segundo esses interlocutores, Cid estava "branco", bastante nervoso, inquieto e andava de um lado para o outro. Assim, enquanto aguardava os trâmites da prisão, ele começou a falar que tinha sido ele o responsável por pedir os cartões falsos para sua própria família e também para os assessores do então presidente Max Guilherme e Sérgio Cordeiro, ambos presos no mesmo dia. Sobre Bolsonaro, Cid dizia reiteradamente que "o presidente nunca pediu nada" e que "ele nem sabe disso". Veja o texto completo de Juliana Dal Piva