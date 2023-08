Ironia vai ser Bolsonaro, que prefere dinheiro vivo, incriminado por Pix Considerando que Bolsonaro nunca gostou muito de DOCs e TEDs, preferindo comprar imóveis e pagar contas usando dinheiro vivo para voar abaixo do radar dos órgãos de fiscalização, será uma ironia gigantesca se ele for pego cometendo crimes exatamente por conta de um PIX. Jair recebeu mais de R$ 17 milhões em suas contas que ele alega serem PIX de apoiadores para pagar multas e processos decorrentes das eleições. Relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) aponta para 769 mil transações. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto