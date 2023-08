Um vereador do partido de Jair Bolsonaro propôs que fosse celebrado todo 8 de janeiro, data marcada pela tentativa de golpe que invadiu, depredou e roubou as sedes dos Três Poderes em Brasília, o Dia do Patriota. A Câmara Municipal de Porto Alegre deixou passar e o prefeito não vetou. Em entrevista que nos concedeu, no UOL, nesta sexta (25), o presidente da Câmara, Hamilton Sossmeier, afirmou que a repercussão da data comemorativa no dia dos atos golpistas acabou gerando constrangimento entre vereadores. Segundo ele, ninguém havia se atentado que o 8 de janeiro era o escolhido.