A ministra Cármen Lúcia deu cinco dias para o governador Tarcísio de Freitas e o presidente da Assembleia paulista, André do Prado, justificarem o projeto que homenageou o coronel Erasmo Dias, a mão esquerda da ditadura militar em São Paulo. A decisão é desta sexta (25). O Centro Acadêmico 22 de Agosto, da Faculdade de Direito da PUC-SP, além de PDT, PSOL e PT entraram com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo contra o batismo de uma via pública em Paraguaçu Paulista (SP) com o nome do coronel. Seis centrais sindicais apoiam o processo.