STF pode negar direito de indígenas enquanto Senado estuda outras maldades Enquanto o Supremo Tribunal Federal decide se o marco temporal que limita a demarcação de territórios indígenas é constitucional, um projeto que tramita no Congresso Nacional e também trata do tema traz uma série de bombas que coloca em risco da vida desses povos. A parte mais conhecida do PL sobre o Marco Temporal é a que afirma que somente terras ocupadas por indígenas na promulgação da Constituição Federal, ou seja, em 5 de outubro de 1988, podem ser reivindicadas para a demarcação. Uma contradição, uma vez que muitos povos estavam expulsos de seus locais de origem naquele momento. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto