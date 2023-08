Quem assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888? A "princesa Isabel" responderá qualquer criança do ensino fundamental 2 - com exceção daquelas educadas com o material didático produzido pelo governo do Estado de São Paulo. Daí, a resposta será o "imperador Pedro 2º". Reportagem do UOL, desta quinta (31), aponta que conteúdo produzido para ser usado em sala de aula nas escolas estaduais paulistas conta com erros grosseiros em áreas como História. Os slides fazem parte do material digital da Secretaria de Educação, gerida por Renato Feder.