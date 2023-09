Ao vender nossos dados, farmácias tratam Lei Geral de Proteção como piada O consumidor não deveria ter que escolher entre um desconto em seus remédios e a certeza de que seus dados pessoais estão protegidos. Mas é esse dilema ao qual a maioria dos clientes da Droga Raia e da Drogasil é defrontada toda a vez que as farmácias perguntam se aceita informar o CPF para garantir um preço melhor. Reportagem de Amanda Rossi, no UOL, nesta sexta (1), mostra que os dados de 48 milhões de clientes estão sendo usados pela RD Ads, empresa do grupo Raia Drogasil, para vender propaganda direcionada e microssegmentada. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto