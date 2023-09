Jair e Michelle Bolsonaro exerceram seu direito a ficarem calados no depoimento à Polícia Federal sobre a investigação das joias surrupiadas para não produzirem provas contra si mesmos. Mas, com isso, "Bolsonaro Fujão", "Bolsonaro Covarde" permaneceram entre os termos mais postados em redes sociais nesta quinta (31). A defesa do ex-presidente e da ex-primeira-dama se aproveitou do direito constitucional ao silêncio para vender a ideia de que ele ocorreu, na verdade, por discordância do foro competente para analisar o caso. Dizem que como Jair é ex-presidente, a investigação deveria sair do Supremo Tribunal Federal e ser remetido à primeira instância.