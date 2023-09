Na noite de 7 de setembro de 2022, o bolsonarista Rafael Silva Oliveira deu mais de 70 facadas em Benedito Cardoso dos Santos, apoiador do presidente Lula, e tentou arrancar sua cabeça com um machado após uma discussão sobre as preferências política de ambos na zona rural de Confresa (MT). Quase um ano após o crime, Oliveira foi condenado pelo Tribunal do Júri a 14 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado (motivo fútil por conta da questão de uma polêmica sobre política, meio cruel e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima) no último dia 24.