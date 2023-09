Ação da PF contra financiadores do 8/1 é repelente de golpistas para o 7/9 Agindo contra suspeitos de terem financiado ônibus que transportaram os golpistas para o ataque às sedes dos Três Poderes no 8 de janeiro, a 16ª fase da Operação Lesa Pátria funciona como um #ficadica para quem pensa em fazer o mesmo neste 7 de setembro. Deflagrada dois dias antes da celebração do 201º aniversário da Independência, a ação cumpre 53 mandatos de busca e apreensão em sete estados, atingindo de forma democrática empresários, político e até socialite. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto