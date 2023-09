Lula dá tiro no próprio pé ao defender sigilo no STF após votos de Zanin Lula deu um tiro no pé ao defender que votos no STF sejam sigilosos para evitar ataques a ministros. Pois a sociedade tem o direito de saber como cada membro da Suprema Corte interpretou a Constituição tanto quanto ministros também desejam mostrar seu voto para a sociedade. "A sociedade não tem que saber como vota um ministro da Suprema Corte. Não acho que o cara precisa saber. Votou a maioria, não precisa ninguém saber. Porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz", disse. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto