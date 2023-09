Com base em lixo que foi largado por bolsonaristas que participaram da depredação das sedes dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro, o Serviço de Perícias em Genética Forense da Polícia Federal deu match com 47 almas golpistas que estiveram presas na Papuda e na Colméia. Com isso, a Procuradoria-Geral da República pediu para acrescentar as informações em 31 ações penais em curso no Supremo Tribunal Federal, demandando que passem a responder como executores dos atos de vandalismo. O material prova que estavam lá.