Diante da promessa de campanha de Lula de que, em seu governo, as famílias voltariam a comer picanha e tomar cerveja, o então candidato Jair Bolsonaro disse que a promessa era "conversa mole". E cravou em agosto: "não tem filé mignon pra todo mundo!" Como o mundo é redondo e, portanto, dá voltas, o filé mignon foi o corte que apresentou a maior queda de preço desde o início do governo do petista, com 16,95%. Mais do que a redução da alcatra (-13,46%) e do contrafilé (-11,77%). Os dados são do IPCA, a inflação oficial medida pelo IBGE, de agosto.