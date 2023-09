Começou o julgamento dos golpistas acusados de vandalizar as sedes dos Três Poderes - crime que contou com o apoio de setores da Polícia Militar e do Exército, o financiamento de empresários do campo e da cidade, a incitação de influenciadores da extrema direita e a idealização do ex-presidente da República e seus aliados. Agora, 248 dias após o 8 de janeiro, defesas apresentadas nessa primeira sessão que analisa o caso dos quatro primeiros réus no Supremo Tribunal Federal querem que o Brasil esqueça que viveu um pesadelo, fazendo crer que tudo não passou de um sonho.