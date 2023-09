Advogados de réus dos atos golpistas do 8 de janeiro gastaram tempo precioso de seus clientes no julgamento no STF, nos últimos dois dias, para se promover ou produzir conteúdo que viralizou nas redes bolsonaristas. Podem não tê-los ajudado, mas certamente devem conseguir seguidores entre bolsonaristas. O ex-desembargador Sebastião Coelho, advogado do primeiro condenado, Aécio Costa Pereira, usou a tribuna para criticar o Conselho Nacional de Justiça de perseguição por abrir uma investigação contra ele por incitar atos golpistas. Disse que disponibilizaria o Imposto de Renda e extratos bancários, que não tem nada a esconder, que não se intimida com nada, que é um homem idoso, que tem probleminhas de saúde e pode morrer a qualquer hora.