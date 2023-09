Ao analisar o processo do primeiro réu julgado pelos atos golpistas de 8 de janeiro, o ministro André Mendonça disse que não viu nele "tentativa idônea" de golpe de Estado, insinuou que o Palácio do Planalto foi conivente com os atos e que o ministro da Justiça esconde as imagens daquele dia. Bolsonaro, seu padrinho, deve ter ficado orgulhoso. Pois, ao votar por absolver Aécio Lúcio Pereira Costa do crime de tentativa de golpe, ele reforça a linha de argumentação do bolsonarismo mirando o julgamento de Jair, que deve acontecer lá na frente.