Câmara proíbe candidaturas coletivas e ameaça bancadas de mulheres e negros A Câmara dos Deputados aprovou, de última hora, uma mudança na minirreforma eleitoral que proíbe candidaturas coletivas de disputarem eleições. O texto agora será analisado pelo Senado. Caso aprovado e sancionado antes de 6 de outubro, as alterações já valerão para o pleito do ano que vem, o que coloca em risco a continuidade de bancadas coletivas de mulheres e negros. O texto final da proposta da minirreforma, de autoria de Rubens Pereira Jr (PT-MA), aprovado na quarta (13), regulamentava as candidaturas coletivas. Elas contam com uma cabeça de chapa oficial e participação de outros nomes de um partido, que fazem campanha e pedem votos. Uma vez eleitos, gerenciam o mandato de forma coletiva, apesar de a cabeça de chapa continuar respondendo formalmente pelo cargo. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto