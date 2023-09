Golpistas para uns, ?melancias? para outros, militares perdem moral no país O total de brasileiros que confia muito nas Forças Armadas caiu de 45%, em abril de 2019, para 34% agora, em setembro, segundo Datafolha divulgado nesta sexta (15). Uma parte da queda se deve à erosão de sua imagem junto a quem tem apreço à democracia por conta da aliança que firmaram com Jair Bolsonaro. Mas também há frustração de bolsonaristas-raiz, que esperavam dos fardados a consumação de um golpe no 8 de janeiro. Ou seja, ao que tudo indica, tivemos perda de confiança causada por dois fatores diferentes e opostos: para um lado, os militares não foram bolsonaristas o bastante; para outro, foram bolsonaristas demais. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto