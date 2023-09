Após o primeiro réu ser condenado pelo STF pelos atos golpistas de 8 de janeiro, um grupo de bolsonaristas foragido da Justiça fez live no Instagram para reclamar, pedir ajuda e solicitar um cascalho. E há quem pague Pix para se tornar cúmplice de fugitivo. Se Jair conseguiu mais de R$ 17 milhões no Pix, sendo o cabeça de um golpe de Estado, seus aliados certamente conseguem tirar algum com o mimimi. Esdras Jonatas do Santos (há um mandado de prisão aberto contra ele desde fevereiro), José Renato Gasparim Jr. (foragido desde o fim de janeiro, quando teve sua prisão decretada) e Oswaldo Eustáquio Filho (com prisão decretada em 2022 por Alexandre de Moraes, do STF) participaram da live, como relata o UOL.