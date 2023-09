Governo Lula melhora no indicador que mais importa para a próxima eleição A parcela dos brasileiros que sentiu melhora na economia do país alcançou 35%, o maior patamar desde junho de 2015, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste domingo (17). A percepção da melhora na qualidade de vida fortalece Lula como cabo eleitoral para 2024 e reforça a chance de reeleição em 2026 ou de eleição de alguém por ele ungido. Claro que falta mais de um ano até o pleito municipal e três para a escolha de um novo presidente. Até lá, expectativas podem ser confirmadas ou revertidas. Mas a política não ignora sinais como esse, o que pode ajudar as negociações para fortalecimento da base no Congresso e alianças nos estados. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto