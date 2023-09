A morte de Heloísa dos Santos Silva, de apenas 3 anos, após um tiro da Polícia Rodoviária Federal, em Seropédica (RJ), acertar sua cabeça e mantê-la sofrendo no hospital por nove dias, é mais um aviso sobre a necessidade urgente de acelerar o processo de desbolsonarização da instituição. Com a ajuda do então ministro da Justiça Anderson Torres (que ficou preso em meio à investigação sobre os atos golpistas) e do então delegado-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques (que está preso pelo mesmo motivo), o ex-presidente da República dobrou a PRF, tentando transformá-la em sua guarda pretoriana.