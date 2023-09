O presidente Lula abriu os discursos de chefes de Estado na Assembleia Geral das Nações Unidas, na manhã desta terça (19), dando sequência a uma tarefa que já dura nove meses: afastar do Brasil a imagem de pária ambiental e de irrelevância internacional construída com afinco por seu antecessor. "Nosso país está de volta", afirmou. Um bom termômetro do que estou dizendo é que as piadinhas ou comentários de piedade que recebíamos de colegas jornalistas de outros países durante os discursos de Bolsonaro entre 2019 e 2022 desapareceram. E, pelo que constatei com membros da missões brasileiras na ONU, o mesmo tormento atingia nossos diplomatas e também cessou.