Bruno Barros e Yan Barros, tio e sobrinho, que furtaram quatro pacotes de carne de uma unidade do supermercado Atakadão Atakarejo, em Salvador, foram encontrados mortos com sinais de tortura e marcas de tiro em abril de 2021. Os seguranças do mercado entregaram ambos a traficantes para que fossem punidos e mortos. Agora, a empresa acertou pagar R$ 20 milhões em um acordo com a Defensoria Pública da União e outras organizações da Bahia. O pagamento é importante como instrumento de pressão e não elimina outros processos criminais e civis. Mas não é certeza de mudança de rota de uma empresa. Temos como exemplo o caso Carrefour.