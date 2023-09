Biden e Lula lembram que aumento salarial não vem da bondade dos patrões Deve ter sido irritante para os Guerreiros do Capital Alheio (a parcela dos trabalhadores que acha que aumento salarial vem da bondade de patrões e não da mesa de negociação) ver Lula e Joe Biden defendendo sindicatos fortes em evento que lançou a "Parceria pelos Direitos dos Trabalhadores e Trabalhadoras", nesta quarta (20), em Nova York. "Todas as pessoas que acreditam que sindicato fraco vai fazer com que o empresário ganhe mais está enganado. Não há democracia sem sindicatos fortes, porque os sindicatos são quem falam efetivamente pelo trabalhador", disse o brasileiro. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto