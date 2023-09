No Brasil do quase-golpe, as piadas foram atualizadas para começarem com "um padre, um advogado e um militar entraram no Palácio do Planalto com uma minuta de golpe para entregar a um político..." Em sua delação premiada, o gerente da lojinha de joias de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, afirmou que um advogado constitucionalista, um padre e o assessor especial Filipe Martins apresentaram a Jair uma minuta de decreto golpista. A informação foi revelada em reportagem de Aguirre Talento, no UOL, nesta quinta (21).