O senador Marcos do Val (ES) havia anunciado, nesta quinta (21), sua saída do Podemos e filiação ao PSDB. Diante da notícia, a avaliação de quem cobre política em Brasília foi de que a crise no partido era muito pior do que se imaginava. A cúpula tucana, contudo, correu para afirmar que vetará a transferência do senador do Podemos para tentar preservar a imagem do partido. Pura maldade. Afinal, a agremiação teria agora um "membro de honra e instrutor sênior da Swat", como ele se identifica, entre seus quadros.