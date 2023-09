Sócio majoritário de uma mineradora que tem negócios com um garimpeiro investigado pela Polícia Federal por uso de mercúrio ilegal para extração de ouro, o desembargador Orlando de Almeida Perri, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJ-MT), atuou na corte em um julgamento decisivo para o setor mineral no estado. "Precisamos acabar com essa 'esquizofrenia' [de] que a mineração acaba com o meio ambiente", afirmou Perri, durante sessão em fevereiro de 2022. Na ocasião, o tribunal votava a suspensão, em caráter liminar (provisório), de uma lei estadual que liberava a extração de minérios nas chamadas "reservas legais" — áreas de propriedade privadas com vegetação nativa preservada.