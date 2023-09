Ao votar a favor da descriminalização do aborto em qualquer situação até a 12ª semana de gestação, nesta sexta (22), a ministra Rosa Weber explicou por que o Supremo Tribunal Federal não está usurpando competência do Congresso Nacional ao tratar do tema. Para ela, a democracia deve expressar a vontade da maioria, desde que garantida a dignidade das minorias políticas. O que não estaria acontecendo, pois ao criminalizar o aborto, o Código Penal desrespeita princípios da Constituição. Grupos religiosos têm usado a justificativa de que o tema deve ser tratado no Poder Legislativo para evitar a sua análise pela corte.