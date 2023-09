O governo federal fechou acordo para indenizar a família do músico Evaldo Rosa dos Santos, fuzilado por militares do Exército em 7 de abril de 2019. Ela vai dividir R$ 2 milhões e a esposa e o filho receberão pensão de 1,5 salário mínimo cada. O caso ilustra o que é o terrorismo de Estado e lembra que não é só golpe que acontece quando as Forças Armadas se metem onde não deveriam. A história é vergonhosa. Evaldo foi executado diante de sua família após o carro em que estavam ser alvo de mais de 62 dos 257 tiros (!!!) disparados por militares, em Guadalupe, Zona Norte do Rio de Janeiro. Sua esposa, seu filho de sete anos, uma afilhada, de 13, e seu sogro assistiram à sua morte. Todos iam a um chá de bebê.