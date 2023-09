De saída do comando da Procuradoria Geral da República, Augusto Aras tem se esforçado reescrever o que foram os quatro anos de seu mandato, marcado pela proteção a Jair Bolsonaro de olho em uma cadeira no STF. Desta vez, em reunião do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), afirmou que sua atuação ajudou a preservar a democracia. O que é verdade só no Bolsoverso, o universo paralelo bolsonarista. Como fiel escudeiro do ex-presidente, arquivou mais de 70 pedidos de inquéritos. Seu silêncio diante das ações e omissões de Bolsonaro na pandemia garantiu a liberdade para que o então presidente construísse uma montanha com mais de 700 mil mortos. E seu silêncio diante do golpismo quase nos custou a democracia.